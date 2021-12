Opvallende kerststal in Steenokkerzeel: varkens, pensen en condoom naast Maria en Jozef

Roland had twee weken nodig om z’n kerststal op punt te zetten. “Er hangt een varken in met zwarte vlekken. Ik had er eerst rondjes op geschilderd, maar mensen zeiden dat het precies een dalmatiër was, dus heb ik hem wat aangepast.” Maar het opvallendste decorstuk hangt rond een machine.

“Ik moet vaak uitleggen hoe ik op dat idee ben gekomen en hoe ik alles heb opgebouwd. Aan de vleesmolen hangt een velletje en ik durf bijna niet te zeggen wat ik daarvoor gebruikt heb. Ik vond zo’n velletje niet, dus ik heb er een condoom aan gehangen.“ Het is dus bang afwachten of er op 25 december wel een kleine Jezus in de kerststal zal liggen.