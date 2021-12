DNA uit permafrost Yukon toont aan dat mammoeten en paarden duizenden jaren langer overleefd hebben

"De hoeveelheid genetische gegevens in permafrost is echt enorm en laat de reconstructie van ecosystemen en de evolutie toe op een schaal die niet geëvenaard wordt met andere methoden", zo zei hij.

De onderzoekers benadrukten ook dat het nodig is om meer permafrost-stalen te nemen en te archiveren, aangezien die voor altijd dreigen verloren te gaan nu het Noordpoolgebied opwarmt.

"Hoewel mammoeten voor altijd verdwenen zijn, zijn paarden dat niet", zei mede-auteur Ross McPhee van het American Museum of Natural History. "De paarden die 5000 jaar geleden in de Yukon leefden, zijn directe verwanten van de paardensoort die we nu kennen, Equus caballus. Biologisch maakt dat van het paard een inheems Noord-Amerikaans zoogdier en het zou ook zo behandeld moeten worden."

De studie over het veranderende milieu in het Yukon-gebied is verschenen in Nature Communications. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de McMaster Unversity.