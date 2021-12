Overeenkomst tussen Bree en Maaseik over pensioenen van personeel oud ziekenhuis: "Blij dat we onderling overeenkomen"

Tussen beide steden ontstond er onenigheid over de verdeling van die kosten, maar nu is er dus een akkoord gesloten. "We hebben afgesproken dat iedereen zijn oud personeel naar zich toehaalt en ook die pensioenen zal betalen", zegt de burgemeester van Maaseik Johan Tollenaere (Open VLD). Maaseik zal daardoor iets grotere lasten dragen: "Voor de stad Maaseik alleen gaat dat over 1.6 miljoen euro per jaar. Dus ik hoop dat er in de toekomst een politieke oplossing komt, waarbij niet enkel de 'moedersteden' de lasten dragen, maar ook de nabijgelegen gemeenten. Die hebben in het verleden ook dienstverlening gekregen van het ziekenhuis."