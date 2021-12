Pleegzorg Oost-Vlaanderen zoekt gezinnen die jongeren met gedragsstoornis willen opvangen

Met het project "Partners in Parenting" willen Pleegzorg Oost-Vlaanderen en vzw Amon in Zuid-Oost-Vlaanderen kwetsbare kinderen een thuis te bieden. De twee jeugdhulporganisaties gaan samen op zoek naar gezinnen die kinderen met emotionele en gedragsproblemen willen opvangen. De kinderen verblijven in de verschillende leefgroepen van vzw Amon in Kruisem, Zwalm en Ninove. Het verschil is, dat ze niet voltijds in een pleeggezin terechtkomen, maar ondersteund worden door vzw Amon.

Een pleeggezin kan wekelijks of tweewekelijks een speelplekje aanbieden aan een kind of het enkel tijdens de weekends of de vakantieperiodes opvangen. Andere gezinnen kunnen ervoor kiezen om een kind of jongere voltijds in hun gezin op te nemen.