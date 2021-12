Antwerpse politie onderschept auto  met 2 lekke banden: bestuurder onder invloed bleef doorrijden 

Medewerkers van de politie merkten het voertuig voor het eerst op via het cameranetwerk. De auto in kwestie reed over de Jan De Voslei op het Antwerpse Kiel met twee lekke banden. Toch bleef de bestuurder doorrijden. Uiteindelijk vond een patrouille het zwaar beschadigde voertuig terug aan het Kielpark.