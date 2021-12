Politie Voorkempen arresteert verschillende mensen in onderzoek naar illegale drug sloth juice

Een leerkracht van een school in Malle liet aan de politie weten dat een minderjarige leerling onder invloed was van de nieuwe drug. Een maand later volgde een tweede melding. "Naar aanleiding van die twee meldingen heeft de politie verschillende huiszoekingen gedaan bij mensen thuis en in een nachtwinkel", vertelt Nick Crols van politiezone Voorkempen. "Dat heeft geleid tot een aantal arrestaties. Intussen is de drug blijkbaar nog maar moeilijk verkrijgbaar. Dat is zo sinds onze politiezone gestart is met de acties daarrond."

Het onderzoek naar sloth juice gaat voort. De politie vraagt iedereen om alert te blijven voor nieuwe synthetische drugs en om ze te melden bij de politie.