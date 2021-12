PXL-student Mike test positief en ziet grote Formule 1-finale aan zijn neus voorbijgaan: “Balen is zacht uitgedrukt”

Max Verstappen en de Brit Lewis Hamilton beginnen dit weekend aan de race met elk evenveel punten en dat zorgt ervoor dat de rivaliteit tussen de twee coureurs zijn hoogtepunt bereikt. Verstappen is de eerste Nederlander die kampioen kan worden, maar Hamilton wil absoluut de eerste Formule 1-coureur worden met acht wereldtitels. Het zal dus een zeer spannende race worden. Hahn denkt alvast dat er een grote kans is op een botsing tussen die twee. “Het is een speciale strijd”, zegt Hahn. “Ik hoop dat Max Verstappen gaat winnen, maar het is een gewaagd circuit. Er zijn veel scherpe bochten en daar is Max heel goed in, maar er is ook een lang, recht stuk en ik denk dat Hamilton daar veel tijd gaat kunnen goedmaken.” Zondag zullen we te weten komen wie zich de nieuwe wereldkampioen mag noemen.