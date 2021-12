Restaurant in Brugge schakelt robot Odette in als hulp voor obers

"Odette was zeker geen goedkope aankoop, maar momenteel behoort ze tot de betere van onze werknemers. Ze heeft geen pijnlijke voeten, is nooit ziek, moet niet in quarantaine en is er altijd op tijd", lacht uitbater Chris. "Ons personeel weet dat ze zich geen zorgen moeten maken, want zo'n robot kan natuurlijk geen fulltime werknemer vervangen. De robot is vooral als ondersteuning van de obers bedoeld, zo hebben zij meer tijd om met de gasten zelf bezig te zijn."

Odette helpt niet alleen de obers, maar is ook een grappige attractie voor de gasten. "We hebben de robot nog maar 5 dagen, maar we krijgen er nu al enorm veel leuke reacties op. Odette laat de mensen lachen. Ze wordt ook volop gefotografeerd en gefilmd door de klanten", besluit uitbater Chris.