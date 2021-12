Ronse pakt overlast aan met nieuw  GAS-reglement: "Strengste van Oost-Vlaanderen"

Lawaaioverlast in het algemeen zal beter aangepakt kunnen worden met het nieuwe reglement, maakt korpschef Boel zich sterk: “Vanaf 1 januari zullen we tijdelijk een voertuig of geluidsinstallatie in beslag kunnen nemen om de overlast te doen ophouden. Wie 's nachts in het Stadsark nog luide muziek speelt, riskeert dat zijn of haar geluidsinstallatie afgepakt wordt. Omdat het gebruiken van lachgas of het gooien van een voetzoeker moeilijk op heterdaad kan vastgesteld worden, is het in bezit hebben van voetzoekers of lachgas voldoende om een GAS-boete te krijgen." Ook weglopen van een politiecontrole of het niet tonen van een identiteitskaart kan een GAS-boete opleveren.