Solidariteitsactie "Troost voor Trooz" van het Bisdom Brugge is een groot succes

In een 20-tal West-Vlaamse kerken werden allerlei goederen ingezameld voor de inwoners van het Waalse Trooz. Het Bisdom van Brugge had gehoopt om met één volle vrachtwagen met spullen naar Wallonië te kunnen rijden. Maar er werd zoveel materiaal ingezameld dat het er intussen 3 zijn. "We zijn daar al 2 keer geweest, dus we kennen de situatie daar al een beetje en weten we ongeveer wat ze kunnen gebruiken. Begin januari vertrekken we naar Trooz", vertelt Luc Verbrugge van Bisdom Brugge aan Margot Derycke bij Radio 2 West-Vlaanderen: