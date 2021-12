Spreekuur al lopend: schepen in Brugge combineert bewegen met vergaderen

Elke Bruggeling die Pieter Marechal wil spreken of die vragen heeft over het Brugse beleid of over politiek in het algemeen, kan nog altijd via Teams met hem afspreken, maar voortaan kan het dus ook al lopend! "Dus iedereen in Brugge die het ziet zitten om de loopschoenen aan te trekken kan samen met mij een loopje of een wandeling maken."

"Ik heb wekelijks spreekuur, dus ik hoop toch elke week met een paar mensen al lopend of wandelend te kunnen afspreken. Ik pas me aan aan het tempo van degene met wie ik afspreek. En we kijken ook naar een plaats om te lopen in de buurt van waar mijn looppartner woont. Dat kunnen de Vesten zijn, een van de Brugse bossen of de binnenstad, we kijken wat de meest geschikte locatie is", besluit Marechal.