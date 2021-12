Strijd om schepenambt in Antwerpen: wat zit er achter de stoelendans op het "Schoon verdiep"?

De Antwerpse stoelendans is ook onmiskenbaar verstrengeld met de nationale politiek. Dat blijkt ook uit het feit dat Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert zich al met de kwestie gemoeid heeft.

Lachaert had in oktober een ultimatum gesteld: hij wilde duidelijkheid over Schiltz als schepen, maar dat viel op een koude steen bij De Wever,

Het is ook tekenend voor de relatie tussen N-VA en Open VLD. Die is de afgelopen jaren flink verzuurd geraakt door de federale regeringsvorming, herinnert Dave Sinardet.

“Bart De Wever verwijt Open VLD een vorm van verraad, omdat ze zonder hem een federale regering hebben gevormd. Ik ben er vrij zeker van dat - als er een nationale alliantie was geweest - de afspraken niet meteen in vraag zouden zijn gesteld in Antwerpen.”

Tegelijk zijn de spanningen tussen de N-VA en Open VLD in Antwerpen ook niet bevorderlijk voor de politieke verhoudingen op Vlaams niveau, waar beide partijen samen samen in de Vlaamse regering zitten, samen met CD&V.

“Dit zal wel sporen nalaten, “besluit Sinardet. “Want je mag niet vergeten dat Willem-Frederik Schiltz nog altijd fractieleider is in het Vlaams parlement. In die hoedanigheid moet hij daar de coalitie met de N-VA verdedigen.”