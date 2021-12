Val van Duitser thuis op weg naar bureau voor telewerk is arbeidsongeval bij pendelen volgens rechter

Van het bed naar je bureau stappen is tegenwoordig woon-werkverkeer, oordeelde de rechter, en dus is het vallen onderweg een arbeidsongeval. Gevolg: de verzekeraar moet betalen. Een belangrijk element in het vonnis van de rechter was bovendien dat de Duitser nog niet ontbeten had. Geen pietluttig detail want in Duitsland kan een arbeidsongeval alleen gebeuren tijdens de eerste reis naar je werk. Als de man dus gevallen was op weg naar de keuken, was het geen arbeidsongeval geweest.