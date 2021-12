Tropisch woud kan zich na ontbossing relatief snel herstellen, tot 80 procent van kwaliteit van oerbos na 20 jaar

Dat is slecht nieuws voor het klimaat, want tropisch woud fungeert als een koolstofreservoir en is belangrijk in de strijd tegen de klimaatopwarming. Ook voor de biodiversiteit - de veelheid aan planten- en diersoorten - is het belangrijk.

Er is goed nieuws: bossen die gekapt zijn voor commerciële doelen, herstellen zich verrassend snel. In een tijdspanne van 20 jaar halen ze bijna 80 procent van de kwaliteit van een oeroud bos, zonder tussenkomst van de mens. Dat blijkt uit een nieuwe studie onder leiding van de universiteit van Wageningen die verschenen is in het vakblad "Science".