Universiteit Antwerpen vangt voortaan bedreigde wetenschappers op

De wetenschappers krijgen onderdak en financiële steun voor hun onderzoek. De Universiteit Antwerpen krijgt daarvoor geld van de internationale organisatie Scholars at Risk.

"Er zijn heel wat sociale, godsdienstige of zelfs medische onderzoeken die in andere landen niet kunnen. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat de wetgeving het niet toelaat", zegt Filip Lardon, vicerector internationalisering van de Universiteit Antwerpen. "Die onderzoekers kunnen hun werk dus niet verderzetten en dat is bijzonder jammer. Daar willen we als universiteit bij helpen."

