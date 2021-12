Aantal verkeersongevallen met drugs neemt elk jaar toe: "Wat we detecteren is maar het topje van de ijsberg"

"De meest voorkomende drug achter het stuur is cannabis", zegt Willems. "Er is een gedoogbeleid in de maatschappij. Je kan op straat een joint roken." Dit zou ervoor zorgen dat mensen niet de link maken dat dat gevaarlijk is en gevolgen heeft op je rijgedrag. "Maar cannabis blijft langer in je bloed dan sommige bestuurders vermoeden. Het kan zijn dat je een joint rookt en dat je 18 uur later positief test op een controle."