Coronaversoepelingen voor de feestdagen? Niet als het van premier De Croo en minister Vandenbroucke afhangt

Maar versoepelingen, die zitten er niet in, als het van premier Alexander De Croo afhangt. "We komen uit een periode waarin we stap na stap moesten verstrengen", zei hij op de persconferentie over de steunmaatregelen. "Het was niet altijd eenvoudig om te volgen welke maatregelen nu gelden. We hebben nu een set aan maatregelen die evenwicht zijn en impact hebben. Ik zou willen pleiten voor stabiliteit de komende weken."