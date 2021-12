Vlaanderen gaat elk adoptieland screenen

Bedoeling is om elk land te screenen op basis van het uitgewerkte beslissingskader. De uitkomst van die screening kan positief of negatief zijn. Wanneer de uitkomst negatief is, wordt de samenwerking stopgezet. De dossiers van kandidaat-adoptanten die al een lopende kindtoewijzing hebben, worden wel nog verder afgewerkt volgens het huidige systeem.

Er is ook een derde mogelijkheid. In bepaalde gevallen kan een werkbezoek aan het herkomstland nodig zijn om meer duidelijkheid te krijgen. In dat geval loopt de samenwerking door tot er meer duidelijkheid is en het VCA een beslissing heeft genomen.

Volgens minister Beke is het moeilijk om een concrete timing op de oefening te kleven. Dat heeft te maken met de werkbezoeken die in een aantal gevallen nodig zullen zijn, maar ook met de mogelijke impact van de coronapandemie.