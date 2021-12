Volleybalster Freya Aelbrecht: Veel positieve reacties gekregen na interview over bondscoach op Canvas 

"Valerie Courtois, Hélène Rousseaux en ikzelf hebben op voorhand goed nagedacht over wat we gingen doen," zegt Aelbrecht, "want we beseften heel goed tegen wie we moesten opboksen. Emotioneel en mentaal grensoverschrijdend gedrag in de sportwereld is al twee jaar een topic en het is een illusie te denken dat volleybal daarvan gevrijwaard zou blijven. Natuurlijk niet. Wij vonden daarom dat wij ons verhaal moesten vertellen. Maar dat het zo'n beloop zou nemen, hadden we niet gedacht. Het is deze week erg intens geweest. Maar ik heb enorm veel steunberichtjes gekregen."