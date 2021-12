Voor het eerst een 'taalgrensoverschrijdende' samenwerking tussen hulpverleningszones in Limburg en Luik

De zonecommandanten en de voorzitters van beide zones hebben de samenwerkingsovereenkomst gisteren ondertekend. Die voorzitters, de burgemeesters Steven Vandeput (N-VA) van Hasselt en Emmanuel Douette (MR) van Hannuit, willen met de samenwerking een snelle adequate hulp in stand houden en een dubbele uitruk vermijden.

Naast die twee zaken zijn er ook afspraken gemaakt over welke middelen uitgestuurd worden bij interventies en over de communicatie. De taal mag daarbij geen probleem zijn, zegt brandweercommandant Bert Swijsen: "Ik ben niet perfect tweetalig, en mijn collega's bij de zone Hesbaye zijn dat ook niet, maar brandweermannen die hebben toch wel de neiging om elkaar te helpen, dus de taal is daar geen onoverkomelijk probleem." Inwoners van Gingelom of Heers worden binnenkort misschien dus uit de nood geholpen door Waalse brandweermannen.