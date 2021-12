Winterkermis opent in Maasmechelen: “De kinderen hadden het verdiend”

De eerste bezoekers zijn enthousiast bij het zien van de kermisattracties. “De kinderen kwamen net van school en ze wilden even komen kijken”, zegt een vrouw. “Ik gun het ze.” Tussen de opzwepende muziek van de kermis lopen nog andere kinderen met hun ouders rond. “We kijken wat er allemaal te doen is, dus ik dacht we komen naar hier”, vertelt een papa. “De kleine had het verdiend, dus kwamen we even naar de kermis.”

De winterkermis staat nog tot het einde van de kerstvakantie op de parking van de Decathlon, vlak naast Maasmechelen Village.