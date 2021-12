Neen, er is geen stijgend aantal zelfdodingen door coronapandemie, "maar mentale impact is er zeker wel"

Volgens politiegegevens stapten vorig jaar 1.348 mensen uit het leven. Dat zijn er vijf meer dan in 2019, maar opvallend minder dan de 1.398 suïcides in 2018 of 1.435 in 2017. Het aantal geregistreerde pogingen was in 2020 zelfs het laagste van de voorbije vier jaar, al blijft België ook dan traditiegetrouw wel bij de slechtste leerlingen uit de Europese klas.

Nog opvallend: uit meer gedetailleerde maandcijfers die VRT NWS kon inkijken, blijkt dat de meeste zelfdodingen voor 2020 in de zomermaanden plaatsvonden. De allereerste lockdownperiode tussen maart en mei toonde in dat opzicht geen markante verschillen met voorbijgaande jaren. Ook voor de nieuwe verstrengingsperiode die in oktober 2020 inging gold dat.