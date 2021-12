Zijn genderneutrale awards en identiteitskaarten nodig? Beluister onze nieuwe jongerenpodcast

Arlo De Vreese (27) is zelf non-binair en maakt muziek als Eyemèr. Arlo probeert zich een weg te banen in een maatschappij die nog is ingedeeld in mannen en vrouwen. Het liefst van al zou Arlo die grenzen wat zien vervagen, en die hokjes achterwege laten.

Soraya Hayani (27) begeleidt jongeren die willen ondernemen en noemt zichzelf een feministe. Soraya vindt die indeling in de maatschappij wel nog nodig om vrouwenrechten extra in de verf te zetten. Volgens haar zullen vrouwen en andere minderheden minder kansen krijgen als er geen hokjes en quota meer bestaan.

Christine Vantomme (21) studeert Chemie in Antwerpen en moet, net als een hele groep mensen, nog wennen aan de genderneutrale initiatieven die links en rechts opduiken. Christine stelt er zich vragen bij en heeft het gevoel dat de initiatieven er vooral zijn om goed over te komen naar de buitenwereld. Christine vindt dat er nog wel degelijk biologische verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen. Er moet goed nagedacht worden over de praktische gevolgen van pakweg genderneutrale toiletten.



Anke Truyers (27) is gespecialiseerd in genderidentiteit. Volgens haar zijn stereotypes over mannen en vrouwen nog aanwezig in onze maatschappij. Anke snapt dat velen graag vasthouden aan die man/vrouw-structuur, maar vreest dat dit schadelijk is voor de ontwikkeling van heel wat jongeren.