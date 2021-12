Zinkgat blokkeert Groenstraat in Vilvoorde

Het zinkgat is niet echt groot, maar lijkt wel vrij diep. "Uit een eerste onderzoek blijkt dat er geen probleem is met de hoofdriool", zegt schepen van openbare werken Katrien Vaes (Open VLD). "Het gat is veroorzaakt door een defect aan een rioolkolk. Daardoor is een holte onder het asfalt ontstaan dat dan uiteindelijk is ingezakt. Aquafin komt deze namiddag al ter plaatse voor de herstelling. Komende dinsdag al zal een aannemer dan het gat zelf komen dichtmaken. De hinder zal dus al bij al beperkt blijven", aldus nog de schepen.