Zinkgat op Itterbeeksebaan in Dilbeek

"Het nutsbedrijf moet nu eerst onderzoeken wat het zinkgat heeft veroorzaakt", zegt schepen van openbare werken Stijn Quaghebeur (N-VA). Mogelijk gaat het om een ondergronds waterlek, maar het kan ook iets anders zijn. En dan zal er een voorlopige herstelling moeten gebeuren, ook al beginnen we in januari van volgend jaar met de vernieuwing van de Itterbeeksebaan. De plaats waar het zinkgat is ontstaan ligt in fase twee van die vernieuwingswerken, zolang kan de herstelling niet wachten", aldus de schepen.