Bij een zware ontploffing in een Palestijns vluchtelingenkamp nabij de stad Sour in Libanon zijn er zeker meerdere gewonden en wellicht ook doden gevallen. Eén Libanese krant heeft het nu al over 20 dodelijke slachtoffers. Volgens sommige bronnen is een wapenopslagplaats ontploft, die beheerd werd door de radicaal-islamitische beweging Hamas. Volgens bronnen die dichter bij Hamas staan, werd de explosie veroorzaakt door zuurstofflessen.