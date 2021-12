Auteur Peter Verhelst schrijft dankbrief aan ziekenhuispersoneel: "Een lichtgevend circuit van zorg, liefde en warmte"

“In Intensive Care ligt pa in zijn bed, omringd door schermen met pulserende gegevens. De verpleegster ontfermt zich over hem. Dat is het juiste werkwoord. Ontfermt zich over. Over mijn bleke, kaalgeschoren, broze vadertje. Maar ook over ons, de familie. De verpleegster zorgt voor mijn pa. Ook dat is het juiste werkwoord."