Onrust in Bosnië-Herzegovina: Bosnische Serviërs zetten nieuwe stap richting afscheiding

De oppositie in de Servische Republiek en veel Bosniërs zijn bang dat de nieuwe ontwikkelingen zullen leiden tot nieuwe conflicten in de Balkan. Vooral het voorstel om het leger over te hevelen naar de Servische entiteit boezemt velen angst in, want in 1995 was het dat leger dat de enclave Srebrenica binnenviel, waar meer dan 8.000 Bosnische moslimmannen en -jongens werden gedood.

Dat laaste bracht Balkan-expert Majda Ruge enkele weken geleden ook al in herinnering in een uitzending van "Terzake" over de spanningen in Bosnië-Herzegovina, die u hier kunt herbekijken: