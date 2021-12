Buren naar ziekenhuis overgebracht na keukenbrand in Nerem

Rond 14 uur is er in een huis in de Neremstraat een keukenbrand onstaan. De bewoonster, een alleenstaande vrouw van 76 jaar oud, kon door haar buurman tijdig geëvacueerd worden.

Zowel de vrouw als de buurman werden met rookintoxicatie overgebracht naar het Vesaliusziekenhuis. Het huis is tijdelijk onbewoonbaar, de oorzaak van de brand is niet bekend.