Containerschip Ever Given opnieuw onderweg naar Suezkanaal, autoriteiten kondigen alvast noodtoestand af

Pas na 6 dagen kon de reus worden vlotgetrokken en daarna en werd het schip daarna nog een 100-tal dagen aan de ketting gelegd door de Egyptische autoriteiten. Die autoriteiten houden de adem in, nu de Ever Given opnieuw onderweg is naar het Suezkanaal en hebben uit voorzorg alvast de noodtoestand afgekondigd.

Om te voorkomen dat de containerreus opnieuw diagonaal komt te liggen in het smalle kanaal, hebben de autoriteiten alvast twee ervaren loodsen en twee sleepboten toegewezen, om het schip te begeleiden tijdens de doortocht door het 196 kilometers lange kanaal. Deze reis kan een tiental uren duren.

Toen de Ever Given in maart door het Suezkanaal voer, werd het schip niet begeleid sleepboten.