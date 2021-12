De kerstman op wieltjes: Wetterse rolschaatspiste officieel geopend

"Ik ben tevreden met de keuze en de steun van de handelaars. We hebben een rijk rolschaatsverleden en we kunnen als gemeente uitpakken met een ecologische variant van een ijspiste die eigenlijk even leuk is", zegt schepen Robbe De Wilde (Groen&Co). "Drie jaar geleden nam ik de piste over van mijn grootouders die jarenlang ijspistes verhuurden. Speciaal voor Wetteren maken we er nu een rolschaatspiste van. We willen er ook in de zomer mee op tour gaan", zegt uitbater Lorenz Van den Heuvel.