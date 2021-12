Doden bij stormweer en tornado's in VS: dak van Amazon-magazijn ingestort, zoeken naar medewerkers

In Arkansas werd een woonzorgcentrum in Monette getroffen door een tornado. Er viel één dode. Een 20-tal mensen zaten vast, maar zijn allemaal uit het gebouw gehaald. Ze worden opgevangen in een school. Vijf bewoners hebben ernstige verwondingen opgelopen. Het gebouw is zwaar beschadigd. Ook in een gemeente zo'n 30 kilometer verderop werd een rusthuis getroffen door een tornado, maar daar vielen geen gewonden.

In nog een andere gemeente zou mogelijk nog een dodelijk slachtoffer zijn gevallen, een vrouw die aan het winkelen was, en zich niet op tijd in veiligheid kon brengen.