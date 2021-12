Eén van de kleinste scholen van Vlaanderen sluit de deuren op 30 juni

Het gemeentebestuur van Overijse zegt dat ze samen met het GBO en de Dorpsraad Terlanen op verschillende manieren hebben geprobeerd om ouders warm te maken om hun kind in te schrijven "In samenspraak met de directie van onze gemeentelijke basisschool in het centrum (GBO) hebben we als lokaal bestuur beslist om onze wijkschool in Terlanen op het einde van dit schooljaar definitief te sluiten. Het leerlingenaantal van onze wijkschool blijft elk jaar sterk dalen. Daarom sluiten we de schoolpoorten nu definitief op 30 juni 2022. "