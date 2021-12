Fraai verlichte kersttram rijdt opnieuw door Gent, maar meerijden zit er niet in

Het is ondertussen een winterklassieker in de Arteveldestad: de museumtram van de MIVG - het bedrijf dat tussen 1962 en 1990 het stadsvervoer exploiteerde in Gent en Zwijnaarde - rijdt dit weekend opnieuw het Gentse tramnet af. Ook volgende week kan je op zaterdag en zondag de verlichte kersttram spotten tijdens in Gent.

"In overleg met De Lijn hebben we ervoor gekozen om ook dit jaar de Kersttram zonder passagiers te laten uitrijden”, zeggen ze bij erfgoedvereniging ETG (Erfgoed Tram-Bus voor Gent en Oost-Vlaanderen). “Om zo toch weer een beetje extra licht en sfeer te brengen in de stad.”

Wie zelf een kijkje wil nemen, kan de route van de museumtram terugvinden op de website De rit start ook morgen en volgend week rond 17 uur aan de Korenmarkt en passeert daarna rond 18.40 uur, 19.30 uur en 21 uur opnieuw door het historische centrum.