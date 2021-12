G7-ministers praten in Liverpool over Russische troepenopbouw bij grens met Oekraïne

De G7, de top van de zeven rijkste industrielanden, is dit weekend bijeen in de Britse havenstad Liverpool. De ministers van Buitenlandse Zaken van Canada, Frankrijk, Japan, Italië, Duitsland en de VS zullen het daar in eerste instantie hebben over de spanningen aan de grens van Rusland en Oekraïne. Bij de start van de top riep de Britse minister Liz Truss op tot eenheid. "We moeten opstaan tegen agressors die proberen de grenzen van vrijheid en democratie te beperken", zei ze.