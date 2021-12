Boechout weigert vergunning voor tankstation dat enkel fossiele brandstoffen verkoopt en krijgt gelijk

Want wat is de volgende stap, vraagt de hoogleraar zich af? "Als ik een kerstboomkweker ben en ik wil de komende jaren mijn plantage uitbreiden, gaan we dan ook geen vergunning geven, omdat het kappen van bomen niet goed is voor het klimaat? Volgens sommigen is vlees eten slecht voor het klimaat, gaan we dan ook geen vergunning meer geven voor slagerijen? Dit is een slippery slope en dat is problematisch."