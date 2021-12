Gent stap dichter bij erkenning als toeristisch centrum: "Meer flexibiliteit voor handelaars"

Steden kunnen al sinds 2009 de erkenning aanvragen, toch koos Gent er pas enkele maanden geleden voor om een aanvraag in te dienen. "Er was wat bezorgdheid bij de handelaars en coalitiepartners dat winkels verplicht zondag moesten opengaan", verduidelijkt Bracke. "We hebben ondertussen goede afspraken kunnen maken met het ondersteuningsplatform Puur Gent, de middenstandsorganisatie voor detailhandel en horeca."

"We willen blijven inzetten op de koopzondag, de eerste zondag van de maand en alle zondagen tijdens december, maar we gaan absoluut geen 24/7 economie doorduwen. Er wordt al enorm veel gevraagd van handelaars door e-commerce, het belang van een persoonlijke aanpak etc. Het is de bedoeling om die vrijheid in handen te leggen van de individuele handelaar, niet om hen nog meer stress te bezorgen."

Ten laatste binnen twee maanden weet de stad of ze officieel erkend wordt als toeristisch centrum.