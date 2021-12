Hoorzittingen over verdwijning Belgische student Théo Hayez in Australië afgelopen: "Nog veel vragen"

Twee weken geleden begonnen in de rechtbank van Byron Bay nieuwe onderzoekszittingen in de verdwijningszaak van Théo Hayez. Zijn familie wil graag een herziening van het onderzoek. De politie gaat ervan uit dat de jongeman geprobeerd heeft om over rotskliffen te klimmen, maar dat hij door een ongelukkige val in zee is beland en meegesleurd werd door het water. De familie is van mening dat de politie te veel rekening houdt met dat ene scenario. Zij vermoeden dat hij niet alleen was op het moment dat hij verdween, en dat er dus wel eens sprake zou kunnen zijn van kwaad opzet.



Het dossier over de verdwijning van Hayez was door de Australische politie doorverwezen voor een "coronial inquest", dat is een onderzoek naar een verdacht overlijden, geleid door een lijkschouwer. Die hoorzittingen zijn nu afgelopen. Het waren een emotionele twee weken, zowel voor de familie als voor de onderzoekers, vertelt Meike Wijers, NOS-correspondente in Australië, in "De ochtend" op Radio 1. "Theresa O' Sullivan, de lijkschouwer die de zittingen leidde, werd tot tranen gebracht toen de jongere broer van Théo Hayez zijn boodschap bracht. "Toen ik hem de laatste keer zag, vroeg ik hem om een trui met zijn geur in afwachting van zijn terugkeer. Hij omhelsde me en zei dat hij niet voor altijd weg was, en hij beloofde mij om heel snel terug te keren", zei hij. Maar dat is dus niet gebeurd."