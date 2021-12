Leeuwenwelp Simba die in bordeel in Rusland is gevonden, is aangekomen in Natuurhulpcentrum in Oudsbergen

Vandaag is Simba uit Rusland aangekomen in het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen (Bree). Het diertje werd als piepklein welpje (2,5 maand oud) aangetroffen in een bordeel in de voorstad van Moskou. Hij was er erg aan toe en kreeg de eerste dagen de nodige verzorging in een honden- en kattenasiel. Daarna verhuisde Simba naar een opvangcentrum ter plaatse: het Wild Nature Hospital in Moskou.