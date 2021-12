Gitarist Steve Turcksin (68) is overleden, icoon van de muziekscène in Leuven

Veel mensen schrikken dat Steve Turcksin is overleden. Manager en muzikant Rick Tubbax noemt hem echt een icoon uit de Leuvense scène. "Hij was ook een droge humorist, kon altijd grappig en gevat uit de hoek komen. Ik had hem al even niet meer gezien, hij had gezegd dat hij ziek was op zijn manier: "Ik heb last van mijne stofzuiger". Hij was echt een goede muzikant, in de tijd van de Steve Turckins Band speelde hij honderd keer op een jaar."