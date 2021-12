Man in levensgevaar nadat hij samen met vrouw op elektrische deelstep tegen bus is gebotst in Antwerpen

Het ongeval vond gisteravond plaats, op de hoek van de Carnotstraat en de Kerkstraat in Antwerpen. Volgens de eerste vaststellingen botste het duo dat samen een elektrische deelstep deelde, tegen de zijkant van de bus, ter hoogte van de plaats van de chauffeur.

De bestuurder van de elektrische deelstep was een man van 22 jaar. Hij is gewond overgebracht naar het ziekenhuis en bleek in levensgevaar. De vrouw die ook op de step stond, is 23 jaar en liep lichte verwondingen op. De buschauffeur bleef net als de passagiers op de bus ongedeerd.