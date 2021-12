Man van 55 uit Tielt bezwijkt 2 weken na val op werf in Wielsbeke aan zijn verwondingen

De man uit Tielt was aan het werk in Wielsbeke. Op een bepaald moment liep het fout en viel hij zo'n zeven meter naar beneden. De hulpdiensten snelden ter plaatse en brachten het slachtoffer in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Kortrijk. Daar lag hij al die in coma, maar overleed donderdagmorgen uiteindelijk aan zijn verwondingen.