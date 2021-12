Zanger Marco Borsato wil onderzoek naar bron van roddels over grensoverschrijdend gedrag: wat is er aan de hand?

"We willen eerst nader onderzoek naar de bron van het kwaad", verklaarde advocaat Geert-Jan Knoops daarover aan Nederlande media. "Het zijn waarschijnlijk meerdere bronnen. We hebben daar zelf al heel veel onderzoek naar gedaan. We hebben wel vermoedens, maar dat is niet genoeg. We willen dat nu door het Openbaar Ministerie laten onderzoeken." De advocaat wil eerst weten wie de bron is van de geruchten, om te weten tegen wie ze aangifte doen.

Borsato zou Knoops al in de zomer van vorig jaar aangesproken hebben over de roddels die de ronde doen. Er is nu een vraag aan het Openbaar Ministerie gesteld omdat er sprake is van "toenemende aanvallen op zijn persoonlijke integriteit en reputatie."