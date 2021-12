Meer dan 750 bestuurders lopen tegen de lamp tijdens de 25e verkeersveilige nacht in Oost-Vlaanderen

Deze editie was er extra aandacht voor druggebruik in het verkeer. Het aantal druggerelateerde verkeersovertredingen stijgt elk jaar: in 2012 testten ongeveer 2.500 bestuurders positief, in de eerste 6 maanden van dit jaar noteerden we al bijna 7.500 positieve drugtesten. De laatste jaren liepen er ook meer mensen tegen de lamp omdat de politie met een nieuw soort speekseltest werkt. De meest voorkomende drug achter het stuur is cannabis.