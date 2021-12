"Nanu Tudor", Vlaamse docu over Moldavisch familietrauma, wint European Film Award voor beste kortfilm

De film was het afstudeerproject van Lucovnicova in het Doc Nomads-masterprogramma aan de LUCA School of Arts in Brussel. In december 2020 werd ze tijdens het Internationaal Kortfilmfestival Leuven bekroond met een van de twee VAF Wildcards voor Documentaire. In maart won ze op het Filmfestival van Berlijn de Gouden Beer voor beste kortfilm. Dankzij die bekroning komt "My uncle Tudor" ook in aanmerking voor de Oscar voor Beste Kortfilm in 2022.

En nu wint de film ook de European Film Award voor beste kortfilm. De European Film Awards zijn de belangrijkste prijzen voor de Europese filmindustrie. Naast "Nanu Tudor" maakte ook "Easter Eggs" van Nicolas Keppens kans op de kortfilmhoofdprijs.