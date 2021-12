Controle door Zorg- en Onderwijsinspectie in buitengewoon internaat de Haan na anonieme klachten

De anonieme getuigenissen van de werknemers van "Huis aan Zee" in Het Laatste Nieuws gingen over de verwarming en het warm water die al een tijd stuk zijn en over verouderde badkamers, die niet hygiënisch zijn. Daarnaast ging het ook nog over agressie en een hardhandige aanpak door een leidinggevende.

Volgens de directeur zijn die feiten uit hun context gehaald. "De verwarming is onlangs inderdaad uitgevallen, maar ze is snel hersteld geworden. We hebben ook een probleem gehad met de douches in één vleugel van onze gebouwen, maar toen konden de jongeren gebruik maken van de douches in de andere vleugel en ook in de sporthal van De Haan. De foto in de krant van een oude douche, is in een badkamer die wij al lang niet meer gebruiken. Maar ondertussen is het kwaad geschied: ik krijg constant telefoons van bezorgde ouders", vertelt directeur Vandecasteele.