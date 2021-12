Veel regen in regio Oudenaarde, volle beken en natte kelders

Regen, veel regen. Al weken aan een stuk en gisteravond was het weer zover. Dan loert het gevaar om de hoek in het zuiden van de provincie Oost-Vlaanderen en het was weer zover.

"Bij zoveel regen hebben we het nadeel van ons reliëf en van de vele beken bij ons. En we hebben wel ons werk gehad", zegt luitenant Jonathan Joubert, van de brandweerzone Vlaamse Ardennen. "Er werden enkele huizen bedreigd door het water en enkele kelders liepen onder. Enkele wachtbekkens en beken stonden op een kritisch punt, er was gewoon te veel water. Vooral in Oudenaarde lag het zwaartepunt, in het bijzonder dan rond de Maarkebeek en de Zwalmbeek. Hier en daar hebben we zandzakjes moeten gebruiken om erger te voorkomen. Maar er zijn geen evacuaties nodig geweest."

"De grote incidenten zijn uitgebleven. Op dit moment is de situatie stabiel en als het niet meer regent, kan het waterpeil alleen maar zakken."