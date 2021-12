Betoverende start van WinterFloridylle in Meise

Onder de eerste bezoekers ook twee dokters, Iris en Petra: "Eigenlijk is het bijna de eerste keer dat we buitenkomen sinds de coronacrisis. We werken veel en hard, dan doet dit echt deugd. Het weer schrikt ons niet af, het is net erg mooi zo in de sneeuw." Twee personeelsleden van feestzaal Flandria smeken dan weer om werk: "Wij zijn echt al 18 maanden gesloten, feestzalen krijgen het hard te verduren. Het voordeel is dat we nu eens 's avonds tijd hebben voor dit prachtige schouwspel."