Verschillende vaccinatiecentra sluiten tijdelijk de deuren tijdens de feestdagen

Op het moment dat in de centra de campagne met de boosterprikken volop bezig is, hebben sommige vaccinatiecentra besloten om tijdens de kerst- en eindejaarsperiode, de vele vrijwilligers die er werken, even rust te gunnen.

"We mogen niet vergeten dat de mensen die in de centra werken, de vrijwilligers en zorgprofessionals, intussen een jaar bezig zijn. We moeten daar ook respect voor hebben", stelt Dirk Ramaekers.

"Bovendien hebben we ook gemerkt dat mensen die uitgenodigd worden om tijdens de feestdagen een prik te krijgen, toch wat minder geneigd zijn om naar de centra te komen."

Om hoeveel centra het precies gaat is nog niet duidelijk. "Dat zal de volgende weken moeten blijken", besluit Ramaekers. "Maar wie een uitnodiging krijgt, zal er wel zeker van kunnen zijn dat die uitnodiging zal doorgaan."