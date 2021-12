Voorstel goedgekeurd om apothekers coronaprik te laten zetten, huisartsen misnoegd: "Te gek om los te lopen"

Maar dat stuit op heel wat verzet bij een groot deel van de huisartsen. Zij hebben maandenlang gepleit voor minder werk, maar - zo benadrukken ze zelf - ze willen enkel minder administratieve taken. De zorg voor patiënten willen ze wel zelf blijven doen. "Testen aanvragen, codes aanmaken,... Dat is geen werk voor huisartsen. Daar willen we van verlost worden," zegt Marc Moens, ere-voorzitter van de Belgische Vereniging Artsensyndicaten. "Zo krijgen we weer tijd voor ons eigenlijk werk en dat is vaccineren."

Moens wijst er ook op dat elk beroep zich moet focussen op diens kerntaken. "Het is al te gek dat de huisartsen geen covidvaccins mogen geven en apothekers zouden dat mogen doen in een ruimte die daar helemaal niet voor gebouwd is. Dat is te gek om los te lopen."